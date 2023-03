Sky - Milan, a Napoli con il 4-2-3-1. Oggi provato Kjaer con Tomori, in avanti due ballottaggi: Diaz-Krunic e Saelemaekers-Florenzi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce Sky, questa mattina a Milanello, Stefano Pioli ha lavorato soprattutto sulla difesa a quattro: nelle prove di oggi, le prime della settimana in vista del match in casa del Napoli, il tecnico rossonero ha provato al centro Kjaer e non Thiaw al fianco di Tomori, mentre sulle fasce spazio a Calabria a destra e a Theo Hernandez a sinistra. Contro il Napoli, si dovrebbe quindi rivedere il 4-2-3-1 con Bennacer e Tonali in mezzo al campo.