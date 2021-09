Sky - Milanello, oggi Pioli ha provato Tonali e Kessie in mezzo al campo. In attacco alternati Ibra e Rebic

Secondo quanto riferisce Sky, il Milan si è allenato questa mattina a Milanello e, nelle prove di formazione in vista del match di domenica contro la Lazio, Stefano Pioli ha provato in mezzo al campo Sandro Tonali e Franck Kessie. In attacco, invece, il tecnico rossonero, come centravanti, ha alternato Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic.