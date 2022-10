Sky - Milanello, Theo Hernandez è tornato ad allenarsi in gruppo

MilanNews.it

Arrivano ottime notizie da Milanello in merito alle condizioni di Theo Hernandez che ha saltato le ultime partite a causa di uno stiramento all'adduttore: come riferisce Sky, infatti, il terzino rossonero è tornato ad allenarsi in gruppo. Si tratta di un recupero importantissimo per Stefano Pioli in vista del match di sabato contro la Juventus.