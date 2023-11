Sky - Terminata la visita di Gerry Cardinale: il numero uno di RedBird ha lasciato Milanello

vedi letture

Dopo essere arrivato intorno alle 13.15, Gerry Cardinale ha lasciato Milanello poco prima delle 15: come riferisce Sky, il numero uno di RedBird ha pranzato con Stefano Pioli e con lui ha analizzato il momento difficile del Diavolo, reduce dalla pesante sconfitta di ieri contro il Borussia Dortmund che riduce di molto le chance dei rossoneri di qualificarsi agli ottavi di Champions League.

Cardinale era presente ieri sera a San Siro per il match contro i tedeschi, ma non era sceso negli spogliatoi nè prima nè dopo la partita. E così oggi ha deciso di presentarsi a Milanello per fare visita al tecnico milanista e alla squadra rossonera. Nel Centro Sportivo di Carnago, era presente oggi anche l'ad Giorgio Furlani.