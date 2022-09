Sky - Verso Empoli-Milan: Calabria non è al 100%, a destra potrebbe giocare Kalulu

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce Sky, in vista del match di domani del Milan in casa dell'Empoli, Davide Calabria non è al 100% dopo il problema muscolare rimediato nell'ultima sfida contro il Napoli. Come terzino destro potrebbe quindi giocare Pierre Kalulu, che dovrebbe essere preferito a Dest che è tornato solo ieri dagli impegni con la sua nazionale. Con il francese a destra, i due centrali saranno Kjaer e Tomori.