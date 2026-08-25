Sorpresa a Milanello: Amorim osserva da vicino il classe 2011 Akram Jadid

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Sorpresa a Milanello ieri durante l'allenamento: presente con la prima squadra il giovane classe 2011 Akram Jadid

Niente riposo per il Milan dopo il primo impegno della stagione contro il Torino: la squadra si è infatti ritrovata subito ieri a Milanello per riprendere il lavoro in vista della sfida contro il Venezia in programma venerdì.

La sorpresa della giornata è stata la presenza con la prima squadra di Akram Jadid, attaccante classe 2011. Ruben Amorim ha così avuto l'occasione di osservarlo da vicino per la prima volta durante una seduta con i grandi. Un segnale interessante dell'attenzione del tecnico verso il settore giovanile e i talenti più promettenti del vivaio rossonero.