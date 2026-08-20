News MN - Milanello, Moreira subito in gruppo. Domani Pulisic dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni

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Diego Moreira ha svolto oggi il suo primo allenamento con il Milan. Domani Pulisic dovrebbe tornare in gruppo, atteso anche Cardinale a Milanello

Dopo essere diventato ieri ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, Diego Moreira ha varcato oggi per la prima volta i cancelli di Milanello e ha svolto anche il suo primo allenamento in gruppo dopo aver conosciuto Ruben Amorim e suoi nuovi compagni di squadra. Ancora a parte hanno invece lavorato Rafael Leao, che prosegue il lavoro di recupero dal suo problema muscolare, Santiago Gimenez e Christian Pulisic. C'è però una buona notizia per l'attaccante americano che domani dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto del gruppo rossonero.

Domani, antivigilia della prima di campionato del Milan sul campo del Torino, è atteso a Milanello anche il patron milanista Gerry Cardinale che, oltre a voler far sentire la sua vicinanza alla squadra e all'allenatore in vista della prima partita ufficiale della stagione, parlerà anche con alcuni giocatori e ovviamente con Amorim.

di Antonio Vitiello