News MN - Cissè torna in gruppo: Amorim al lavoro con il giovane talento

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Alphadjo Cissè torna ad allenarsi in gruppo per la prima volta dall'infortunio in prima squadra: rientra anche Idrissi con Milan Futuro

Arrivano buone notizie da Milanello nel secondo giorno di lavoro della seconda settimana di preparazione estiva: i giovani Alphadjo Cissè e Yahya Idrissi sono tornati al lavoro. In particolare il talento italiano arrivato lo scorso inverno dall'Hellas Verona a titolo definitivo, questa mattina ha svolto la sessione di allenamento con la prima squadra per la prima volta da quando era rimasto ai box per un infortunio muscolare pochi giorni dopo aver firmato con il club rossonero.

Ruben Amorim ha iniziato a lavorare sul giovane trequartista che nella prima metà della scorsa stagione, con la maglia del Catanzaro, fece faville segnando ben 6 gol da esterno: può essere una soluzione nel ruolo dietro la punta. Per quanto riguarda Yahya Idrissi, invece, il rientro sul campo di allenamento si è verificato con il Milan Futuro di mister Sergio Navarro.