SportMediaset - Verso Milan-United: buone chance di recuperare Romagnoli e Calabria

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, in vista del match di giovedì contro il Manchester United valido per il ritorno degli ottavi di Europa League, Stefano Pioli recupererà sicuramente Simon Kjaer e ci sono buone chance di rivedere in campo anche Alessio Romagnoli e Davide Calabria. I prossimi allenamenti saranno invece decisivi per capire se Zlatan Ibrahimovic sarà o meno a disposizione del tecnico rossonero. In caso di convocazione, da capire anche se lo svedese partirà titolare o dalla panchina.