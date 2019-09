Sportmediaset - Verso Verona-Milan, salgono le quotazioni di Castillejo

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, è improbabile che Rebic debutterà a Verona. Piatek, invece, pare destinato a tornare titolare al Bentegodi, soprattutto perchè non è sceso in campo nemmeno un minuto contro l'Austria. Indiscussa la presenza di Suso sull'out di destra del tridente. Resta da capire chi agirà a sinistra. Salgono le quotazioni di Samuel Castillejo, rimasto a Milanello per tutta la sosta a lavorare con Giampaolo, che crede nella duttilità tattica dello spagnolo, impiegato falso nove - in realtà senza incidere troppo - alla prima a San Siro.