Verso Bologna-Milan: domani alle 14.30 la conferenza stampa di Fonseca

vedi letture

Domani, venerdì 25 ottobre, è il giorno di vigilia di Bologna-Milan, sfida valida per la nona giornata di Serie A in programma sabato alle 18 al Dall'Ara. Paulo Fonseca interverrà in conferenza stampa a Milanello in vista del gara in casa della squadra rossoblu: il tecnico rossonero risponderà alle domanda dei giornalisti presente nel Centro Sportivo di Carnago a partire dalle 14.30.

Per la trasferta di Bologna, l'allenatore portoghese recupererà Davide Calabria che oggi è tornato ad allenarsi in gruppo, mentre dovrà fare ancora a meno di Luka Jovic e Tammy Abraham, che anche oggi hanno lavorato a parte a Milanello e saranno out dalla lista dei convocati. Per questo motivo, Fonseca chiamerà Francesco Camarda che sarà la prima alternativa in attacco ad Alvaro Morata.