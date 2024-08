VIDEO - Foto e autografi fuori da Milanello: tifosi milanisti impazziti per Camarda

vedi letture

Francesco Camarda è uscito a piedi fuori dai cancelli di Milanello per firmare autografi e fare foto con i tanti tifosi milanisti presenti fuori dal Centro sportivo di Carnago alla vigilia del primo match ufficiale della stagione contro il Torino. Il giovane attaccante, acclamatissimo e disponibilissimo, non dovrebbe essere convocato da Paulo Fonseca con la prima squadra, ma sarà a disposizione di Daniele Bonera per la partita di domani sera in Coppa Italia della Serie C contro il Novara.