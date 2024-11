VIDEO MN - Milan, al via la rifinitura prima dello Slovan Bratislava: in gruppo Leao, Gabbia e Pulisic. Non c'è Emerson Royal

Pochi istanti fa i giocatori del Milan sono entrati su uno dei campi di Milanello per svolgere l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani sera in casa dello Slovan Bratislava, valida per la quinta giornata di Champions League. Sono presenti regolarmente in gruppo Rafael Leao, Christian Pulisic e Matteo Gabbia, mentre non si sta allenando insieme al resto dei compagni Emerson Royal (oltre allo squalificato Morata e agli infortunati Bennacer, Florenzi e Jovic che non è nemmeno in lista UEFA).

DOVE VEDERE SLOVAN BRATISLAVA-MILAN

Data: martedì 26 novembre 2024

Ora: 18:45

Stadio: Tehelné Pole, Bratislava (SVK)

Diretta TV: Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it