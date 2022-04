310 milioni in due anni: così il PSG prova a convincere Mbappé

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il PSG è disposto a tutto pur di non perdere Kylian Mbappé al termine della stagione. Quando tutto sembrava delineato per il suo approdo al Real Madrid, negli ultimi giorni sarebbero nati dei dubbi nella testa del giocatore e tutto sarebbe da ricondurre alla clamorosa e per certi versi incredibile ultima offerta del club parigino al giocatore: secondo l'emittente Cadena COPE, infatti, il PSG avrebbe messo sul piatto 150 milioni di euro alla firma di un rinnovo biennale che porterebbe nelle tasche dell'attaccante 40 milioni di euro netti a stagione. Per un totale di 310 milioni di euro in due anni. Cifre assolutamente fuori mercato e irraggiungibili per chiunque altro, che avrebbero appunto fatto vacillare lo stesso Mbappé.