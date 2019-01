Accordo Fabregas-Monaco. Ma tutto è legato a Barella al Chelsea

Cesc Fabregas, scrive Sky Sports UK, ha raggiunto un accordo triennale col Monaco a partire dal prossimo giugno, quando scadrà il suo contratto col Chelsea. L'ex Arsenal e Barcellona tuttavia vorrebbe raggiungere il Principato già in questa sessione di mercato, ma i Blues daranno il via libera alla sua partenza solo dopo aver chiuso per un altro centrocampista. Ed il nome forte, sempre più forte, è quello di Nicolò Barella del Cagliari (che a quel punto punterebbe tutto su Nahitan Nandez del Boca Juniors).