Altro attacco di Tebas alla Superlega: "Vuole rendere il calcio europeo vassallo dei top club"

vedi letture

Che Javier Tebas, presidente della Liga, sia da sempre avverso al progetto della SuperLega è cosa nota. Il numero uno del calcio spagnolo ha, comunque, colto l'occasione di un'intervista al Guardian, per ribadire il proprio dissenso e rincarare la dose definendo "molto peggiore" il progetto attuale, targato Bernd Reichart con A22, rispetto a quello presentato da Andrea Agnelli nel 2019.

"Non avrà il sostegno dei club - spiega Tebas - e sarà molto difficile che venga approvato e varato. Il sistema attuale, con tutti i suoi difetti, è molto migliore e più efficiente rispetto a quello della SuperLega dove i grandi club, ovvero quelli più ricchi e con il maggior patrimonio, voglio gestire il calcio europeo, rendendo le altre società dei semplici vassalli, che sono costretti ad accontentarsi di ciò che viene dato loro".

Sul fronte del supporto alla SuperLega da parte dei calciatori, poi, Tebas afferma che "quando andiamo a prendere un caffè insieme la maggioranza è d'accordo con me".

Infine il numero uno del calcio spagnolo riserva una stoccata anche alla Premier League inglese: "Quello che sta accadendo in Inghilterra è la riprova di ciò che stiamo sostenendo da anni in Spagna. La Premier ha operato con enormi perdite finanziare ed è divenuta insostenibile. Tanto che ora sono in atto molteplici procedure sanzionatorie. È tempo che il calcio inglese impari da quello spagnolo".