AS - Jovic rimane in uscita dal Real Madrid. Ritorno di fiamma del Milan?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo AS ci potrebbe essere un ritorno di fiamma del Milan per Luka Jovic, attaccante 24enne del Real Madrid fuori dal progetto tecnico di Carlo Ancelotti. Jovic, un solo gol nel 2021/2022, interessa anche al Getafe, squadra in cui quest’anno ha militato Borja Mayoral, anch’egli attaccante del Real Madrid. Il Getafe punterebbe ad un cambio di prestiti in attacco. Darebbe Borja Mayoral indietro al Real Madrid per prendere – sempre a titolo temporaneo – Jovic. L’ostacolo per tutti però, compreso il Milan, è l’ingaggio che il serbo percepisce alle Merengues. Se il Real vorrà liberarsi di Jovic, dovrà contribuire a pagare parte dell’ingaggio al giocatore.