AS - Retroscena Morata: solo ieri ha informato l'Atletico Madrid del suo trasferimento al Milan

Fino a ieri Alvaro Morata non aveva informato l'Atletico Madrid della sua volontà di trasferirsi al Milan tramite il pagamento della clausola di risoluzione del contratto da 13 milioni di euro. A svelare il retroscena è l'edizione odierna di AS: erano le tre del pomeriggio quando l'attaccante spagnolo ha inviato un messaggio a Miguel Ángel Gil, amministratore delegato dei Colchoneros, e Carlos Bucero, direttore generale, chiedendo di incontrarli. Voleva che fossero i primi a sapere che se ne sarebbe andato.

L'incontro si è svolto al Metropolitano, lo stadio che per anni è stato dimora di Alvaro, e nonostante l'affetto e la stima reciproca la decisione del ragazzo è stato comunque accolta con sorpresa all'interno della compagine biancorossa poiché, malgrado i dubbi espressi in diverse interviste nell'ultima settimana di Euro 2024, né Morata né il suo entourage avevano informato la società che sarebbe partito.

Ora, comunque, Morata sta svolgendo le visite mediche con il Milan a Madrid. Con lui, come raccontato nella giornata di ieri, presente anche un rappresentate dello staff medico milanista e l'ad Giorgio Furlani. "Ho salutato, era importante per me. Credo che fosse importante ringraziarli per tutto, mi hanno sempre aiutato tantissimo. Come il mister, Miguel Angel, Carlos Bucero e Andrea, mi sono stati vicini quando le cose non andavano bene. Quando sei in un posto dove non puoi fare bene, scegliere un'altra destinazione è la cosa migliore. Non voglio essere falso, per me vincere l'Europeo ha lo steso valore di un titolo con l'Atletico Madrid, il club a cui appartengo. Il mio futuro sarà al Milan? Devo ancora superare le visite mediche, ma dico di sì", aveva ammesso senza troppi giri di parole il giocatore nella giornata di ieri.