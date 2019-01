Barcellona, Denis Suarez resta ancora in uscita: ora spunta il Valencia

Quale futuro per Denis Suarez? Il centrocampista resta in uscita dal Barcellona, ma le piste di mercato sono molteplici. L'Arsenal era in vantaggio, ma nelle ultime ore il Valencia è entrato nella corsa per il ragazzo che piaceva a Milan, Roma e Napoli. Il classe '94, in questa stagione, ha collezionato otto presenze complessive per un totale di 257' in campo.