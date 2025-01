Chelsea su Garnacho dello United e Gittens del Dortmund. Joao Felix in uscita?

Secondo quanto riferisce The Athletic, il Chelsea, che è alla ricerca di un rinforzo in attacco, avrebbe avuto i primi contatti per Alejandro Garnacho del Manchester United e Jamie Bynoe-Gittens del Borussia Dortmund. Le trattative sono ancora in una fase iniziale, ma entrambi corrispondono all'identikit dei profili che i Blues stanno prendendo in considerazione per rafforzare la rosa a disposizione del tecnico Enzo Maresca.

Se il Chelsea dovesse prendere uno dei due, a quel punto potrebbe aprire alla partenza di Joao Felix, per il quale il Milan avrebbe fatto un primo sondaggio dopo che si è raffreddata la pista Marcus Rashford (il Manchester United non intende pagare una parte dell'ingaggio dell'attaccante inglese). Per ora il club londinese, che in estate ha speso oltre 50 milioni di euro per prenderlo dall'Atletico Madrid, non apre al prestito, ma l'eventuale arrivo di un altro attaccante esterno come Garnacho o Gittens potrebbe cambiare le carte in tavola.