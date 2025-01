Conceicao: "Mi voleva una Nazionale...". Si trattava del Belgio

Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, l'allenatore del Milan Sergio Conceicao ha svelato di aver ricevuto diverse offerte negli scorsi mesi prima di accettare quella del Diavolo: "Ha avuto offerte dall'Arabia Saudita in questi mesi? Adesso non è importante, quello che conta è che sono al Milan. È vero, ho avuto proposte da club arabi, come anche di club brasiliani o di altre nazioni. Io, dopo quello che ho fatto al Porto, volevo una squadra europea, per proseguire la mia carriera da allenatore. È venuta anche la nazionale a chiedermi di lavorare: stavo pensando di accettare, poi è arrivato il Milan e non ci ho pensato un attimo", ha dichiarato il manager portoghese.

A svelare il nome della nazionale interessata è stata questa mattina la testata belga 'Sudinfo.be': si tratta del Belgio. La federazione ha infatti messo in discussione Domenico Tedesco visti gli scarsi risultati recenti e - si legge - aveva proposto l'incarico di CT proprio al portoghese. Conceicao però in quell'occasione ha preso tempo, poi è arrivato il Milan e non ci ha pensato un attimo.

Vincent Mannaert, da qualche settimana nuovo direttore sportivo della Federcalcio belga, lo scorso novembre s'è così espresso sul futuro di Tedesco, CT sempre più vicino all'addio: “Ho avuto diversi incontri con Domenico Tedesco. Non ci sarà alcuna decisione a dicembre, e forse nemmeno a gennaio. Non è per ragioni legali, come sento ovunque, ma per ragioni sportive".