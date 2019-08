Dal Brasile, Ag. Taison: "Rifiutata una prima proposta dal Milan, ne stiamo aspettando un'altra"

Arenatasi, almeno per il momento, la trattativa per Correa e viste le difficoltà per arrivare ad Everton, il Milan potrebbe cambiare obiettivo. I rossoneri avrebbero messo nel mirino Taison, attaccante dello Shakthar, come testimoniato anche dalle parole del suo agente a GloboEsporte: "Il Milan ha avanzato una prima proposta che però non è stata accettata. Ne stiamo aspettando un'altra".