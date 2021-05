Dal Messico: a breve Thauvin incontrerà i dirigenti del Tigres

Dopo essere stato accostato a lungo a Milan, Siviglia e Valencia, il futuro di Florian Thauvin, che in scadenza di contratto con il Marsiglia, potrebbe essere in Messico: secondo quanto riferisce TODUP News, infatti, il giocatore ha già in programma un incontro con i dirigenti del Tigres per conoscere l'offerta e il progetto del club messicano. Nella formazione gialloblu, Thauvin potrebbe ritrovare il connazionale André-Pierre Gignac, con cui ha già giocato al Marsiglia.