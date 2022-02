Dall'Inghilterra: Leao nel mirino dell'Arsenal. Ma Rafa è vicino al rinnovo con il Milan

L'Arsenal ha messo nel mirino Rafael Leao. A riportarlo è Metro, secondo il quale i Gunners starebbero osservando con grande attenzione gli alti livelli di rendimento dell'esterno portoghese sia in vista della prossima estate sia in prospettiva futura. Il talento classe 1999, autore di 10 gol e 6 assist in 27 presenze stagionali, oggi sembra pronto però a firmare il rinnovo fino al 2026 col Diavolo.