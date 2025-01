Dall'Inghilterra: no dello United a Rashford a trasferirsi in un altro club di Premier League

Il Manchester United ha già dato da tempo il suo via libera a Marcus Rashford che ha chiesto la cessione in questa finestra di mercato visto che è ai margini del progetto tecnico di Amorim. I Red Devils, secondo quanto riferisce il Daily Star, hanno però imposto un paletto importante all'attaccante: la punta inglese non potrà infatti trasferirsi in un altro club di Premier League. Tra le varie squadre sulle sue tracce c’erano anche Tottenham, West Ham e Chelsea.

Questi i numeri stagionali di Rashford con la maglia del Manchester United:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 6

PRESENZE EFL CUP: 2

PRESENZE COMMUNITY SHIELD: 1

PRESENZE TOTALI: 24

MINUTI IN CAMPO: 1500'

GOL: 7

AMMONIZIONI: 4