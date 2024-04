Dall'Inghilterra: rosso da 100 milioni di euro per il Tottenham. Il presidente a caccia di investitori

Se sul piano sportivo è in miglioramento dopo l'ottavo posto della scorsa stagione, dal punto di vista economica il Tottenham non se la passa molto bene. L'ultimo esercizio di bilancio è stato chiuso con un pesante rosso. Nonostante l’aumento dei profitti, dovute anche al nuovo stadio, le spese sono aumentato e gli Spurs hanno perso 86,8 milioni di sterline, vale a dire circa 100 milioni di euro, secondo i risultati pubblicati dal club inglese stesso. Lo statuto di redditività e sostenibilità (RPS) della Premier League sta spingendo la proprietà del Tottenham a cercare nuovi investitori, come annunciato dal presidente Daniel Levy.

Le parole di Daniel Levy: “Per sfruttare il nostro potenziale a lungo termine, continuare a investire nelle squadre e intraprendere progetti di investimento futuri, il club necessita di un aumento significativo del proprio capitale. Il consiglio di amministrazione e i suoi consulenti, Rothschild & Co, stanno discutendo con potenziali investitori. Qualsiasi proposta di investimento raccomandata richiederebbe il sostegno degli azionisti del club". Il numero uno della società londinese vorrebbe quindi attirare nuovi investitori europei per garantire la sostenibilità del suo club.