Dalla Francia, Andrè Silva tra le ipotesi del Marsiglia per sostituire Balotelli

Il Marsiglia si muove sul mercato per sostituire Mario Balotelli che, dopo gli ultimi sei mesi giocati con la maglia della squadra francese non ha rinnovato il contratto. Tra i nomi per rinforzare l'attacco dell'O.M, secondo quanto riporta il transaplino Le10Sports, ci sarebbe anche quello di Andrè Silva. Il centravanti portoghese, infatti, dopo il prestito in Spagna inizierà la prossima stagione con i rossoneri.