Dalla Germania: dopo la cessione di Malen, il B.Dortmund fa sul serio per Rashford

Dopo Milan e Barcellona, c'è un altro club che punta forte su Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United: si tratta del Borussia Dortmund che, come spiega la Bild, fa sul serio per il giocatore inglese dopo che ha ceduto Donyell Malen all'Aston Villa. Questa non è certamente una buona notizia per il Diavolo che dovrà così vedersela con un'altra concorrente importante nella corsa per arrivare a Rashford.

Questi i numeri stagionali di Rashford con la maglia del Manchester United:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 6

PRESENZE EFL CUP: 2

PRESENZE COMMUNITY SHIELD: 1

PRESENZE TOTALI: 24

MINUTI IN CAMPO: 1500'

GOL: 7

AMMONIZIONI: 4