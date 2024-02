Dalla Germania, l'agente di Klopp rivela: "I nostri piani non sono cambiati"

vedi letture

Per quanto riguarda il calcio estero e in particolare della situazione legata al Liverpool e a Jurgen Klopp, con il tecnico tedesco che nelle passate settimane aveva rivelato, a sorpresa, la sua decisione di lasciare i Reds al termine della stagione. Una notizia che in poco tempo si era propagata anche nella community dei tifosi del Milan, scatenando sogni e speranze di poter vedere l'allenatore tedesco sulla panchina rossonera qualora dovesse lasciare Stefano Pioli a fine anno. In merito al futuro del tecnico tedesco è intervenuto il suo agente, Marc Kosicke, ai microfoni di 'Sky Sport Deutschland'.

Queste le sue dichiarazioni: "Jurgen non allenerà un club o una nazionale per un anno dopo la fine di questa stagione. I piani non sono cambiati".