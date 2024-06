Dalla Germania: nessun piano concreto del Bayern Monaco per riprendere Zirkzee

Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile interesse del Bayern Monaco di riportare Joshua Zirkzee in Germania, ma, secondo quanto riporta SkySportDE, per ora non ci sono sono mai stati discorsi o piani concreti riguardo al ritorno dell'olandese nel club bavarese. Anche perchè il giocatore del Bologna vuole restare in Italia e il Milan è in forte pressing su di lui.

Il Bayern Monaco, che ha il 50% sulla futura rivendita di Zirkzee, punterà ancora su Kane e Tel in attacco, ma nel caso in cui il neo allenatore Vincent Company dovesse chiedere un attaccante in più allora i bavaresi potrebbero andare su Serhou Guirassy dello Stoccarda (nome accostato a lungo anche al Milan).

As reported in our show: So far, there were never concrete talks or plans about a return of Joshua #Zirkzee to FC Bayern this summer!



Instead, the 23 y/o striker from Bologna is keen to stay in Serie A with AC Milan still pushing for him!



️ Important detail and negotiated… pic.twitter.com/ekp2OTUGQS