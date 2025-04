Dalla Spagna affossano Felix: "Di male in peggio, un'altra volta scomparso"

vedi letture

La parabola di Joao Felix al Milan è durata il tempo di un paio di partite. L'entusiasmo per l'arrivo del calciatore portoghese nella finestra invernale di mercato, è scemato dopo poche gare, complice anche i risultati negativi della squadra. Dopo diversi tentativi di Conceicao di far ritrovare confidenza al calciatore, oggi Felix è da tre partite consecutive che parte dalla panchina. Nell'ultima uscita, al Bluenergy Stadium, è rimasto addirittura in panchina per tutta la gara.

Le critiche sono arrivate un po' da tutte le parti per il rendimento deludente di Joao Felix, anche dalla Spagna e più precisamente da AS.com che oggi nella sua versione online titola così: "Joao Felix, di male in peggio: un'altra volta scomparso". Vista la situazione e la formula con cui è sbarcato a Milanello, è molto difficile che il Milan faccia dei tentativi per trattenere il calciatore all'ombra del Duomo. Il salario è molto alto, così come anche il prezzo fissato dal Chelsea che detiene il cartellino: inoltre è incerta la posizione di Sergio Conceicao come tecnico milanista ed era stato proprio lui a spingere per l'arrivo del connazionale.