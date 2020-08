Dalla Spagna: il futuro di Diego Costa potrebbe essere a Milano

Juan Gato, giornalista della radio spagnola Cadena COPE, ha pubblicato questo messaggio su Twitter in merito al futuro di Diego Costa: "Diego Costa ha confessato ai suoi amici più stretti dopo l'eliminazione in Champions League che la sua prossima destinazione è Milano". Nel caso in cui questa indiscrezione dovesse essere confermata, bisognerà capire se il futuro dell'attaccante spagnolo sarà al Milan o all'Inter.

@diegocosta confesó a sus íntimos tras la eliminación en Champions que su próximo destino está en Milán. El delantero, con contrato hasta 2021, abandonará el @Atleti tras su segunda etapa rojiblanca pic.twitter.com/Byc9aEe3xS — Juan Gato (@JGATOO1) August 16, 2020