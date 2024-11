Dalla Spagna, Leao sulla lista del Barcellona: non è l'unico candidato

Nei giorni scorsi dalla Spagna, e più precisamente da Sport erano circolate indiscrezioni di un nuovo avvicinamento del Barcellona a Rafael Leao (LEGGI QUI). Si motivava come possibile movente di mercato il periodo complicato che il portoghese stava vivendo in questo inizio di stagione. Un momento no che, oggi, sembra essere passato: le gare contro Real Madrid e Cagliari hanno ridato al numero 10 del Milan una nuova luce e soprattutto rinnovata consapevolezza.

Ciononostante le voci di un possibile interessamento del Barcellona non si placano. Questa volta è il Mundo Deportivo a riportarle, direttamente sull'edizione cartacea di questa mattina. I blaugrana stanno pensando a un rinforzo per la fascia sinistra per il futuro e hanno una lunga lista di nomi di cui fa parte anche Leao. Insieme al rossonero vengono citati anche Nico Williams (Athletic Bilbao), Leroy Sanè (Bayern Monaco), Mohamed Salah (Liverpool) e Khvicha Kvaratskhelia (Napoli).