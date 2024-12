Dalla Spagna sicuri: Alexander-Arnold ha detto sì al Real Madrid

L'ultimo tentativo, seppur a vuoto, è stato fatto dai dirigenti del Liverpool per provare a trattenere Trent Alexander-Arnold ad Anfield, ma è stato tutto vano. Il terzino destro inglese, classe '98, secondo quanto rivelato da Marca ha detto invece il fatidico 'sì' al Real Madrid per vestire la maglia blanca.

I motivi della scelta

Sedotto dal fascino madridista e dalla voglia di vivere una nuova esperienza, ancora meglio se accanto al suo compagno di squadra di Nazionale Jude Bellingham. Tutto nasce dall'attendismo mostrato dal club inglese circa le pratiche di rinnovo del contratto di Alexander-Arnold, che andrà in scadenza al termine della stagione, momento nel quale dirà addio al club che lo ha svezzato e cresciuto nelle Academy. Stando al quotidiano spagnolo, il giocatore ha già comunicato al Liverpool la decisione di lasciare l'Inghilterra per volare in Spagna e indossare la maglia del Real.

Resta solo da capire se subito, in occasione del mercato di gennaio, oppure in attesa della finestra di mercato estiva. Il club di Florentino Perez si limiterà ad aspettare, informa Marca: se ci sarà una chiamata, le trattative per un possibile acquisto immediato potrebbero aprirsi in qualsiasi momento. Ma tutto lascia credere che la società Reds non sia disposta a privarsi subito del 26enne originario di Liverpool, tra campionato in corso e trofei in palio.