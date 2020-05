Dalla Svezia - Ibra guida una Ferrari illegalmente: ora rischia una multa

Piccola nota stonata per Zlatan Ibrahimovic nei giorni scorsi, quando si trovava a casa propria in Svezia. L'attaccante del Milan, infatti, si è fatto notare sabato 9 maggio in giro per Stoccolma alla guida di una Ferrari SP2 Monza, un'auto sportiva biposto del valore di 1,6 milioni di euro prodotta dalla casa di Maranello in soli 499 esemplari e destinata a clienti selezionati dalla stessa azienda. Il problema, secondo quanto riferisce Sportbladet, è che Zlatan non avrebbe potuto guidare quella macchina. Mikael Andersson, responsabile stampa dell'agenzia dei trasporti svedese, ha confermato direttamente al quotidiano che quella vettura non avrebbe potuto circolare a partire dal 30 marzo di quest'anno. Ibra, dunque, rischia una multa, tra le 1200 e le 2000 corone svedesi (tra i 110 e i 190 euro circa).