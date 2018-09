Dall’Inghilterra: Rabiot, il Liverpool si defila. Milan e Juve alla finestra

Continua la corsa per il centrocampista del PSG Adrien Rabiot. Il Liverpool, da tempo sulle tracce del giocatore francese, non sarebbe più interessato al classe 95′. A riportarlo è ‘Liverpool Echo’. Milan e Juve, invece, non mollano la presa e restano in pressing. Il contratto di Rabiot col club parigino scadrà il prossimo giugno e in caso di mancato rinnovo il talento francese rappresenterebbe un ottimo colpo a parametro zero.