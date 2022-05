Di Maria: "Vorrei restare al Psg, ma non so se il club... Altrimenti cercherò una squadra in Europa"

MilanNews.it

Angel Di Maria, esterno del PSG, si è così espresso a Radio Urbana sul suo futuro: "La mia idea è restare qua, è che il mio ultimo anno in Europa sia a Parigi. Non so però se il club ha voglia che sia davvero così. Il contratto è in scadenza ma esiste anche un precontratto fra le parti, vedremo se sarà firmato davvero oppure no. Se non sarà così, cercherò una squadra in Europa per arrivare al Mondiale nel migliore dei modi, nel caso in cui venissi convocato ovviamente".