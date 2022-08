Dortmund, Watzke: "Cristiano Ronaldo al Signal Iduna Park idea affascinante"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il CEO del Borussia Dortmund, Joachim Watzke, ha parlato in conferenza stampa. Ed è intervenuto sulla questione che vede il BVB accostato a Cristiano Ronaldo: "Adoro questo giocatore, è sicuramente un'idea affascinante vedere Cristiano Ronaldo giocare al Signal Iduna Park. Ma non c'è nessun contatto tra le parti coinvolte, quindi dovreste smetterla di parlarne". 37 anni, l'asso portoghese nonostante il contratto in scadenza nel 2023 col Manchester United vuole cambiare aria, con l'obiettivo di giocare in Champions League e migliorare i propri record. A oggi, oltre al club tedesco, è in piedi la pista Sporting CP. Un'idea romantica che riporterebbe il giocatore alle origini, sebbene l'ostacolo ingaggio sia un fattore non da poco.