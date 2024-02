Dramma in Indonesia: giocatore muore dopo essere stato colpito da un fulmine

Bruttissimo avvenimento da dover raccontare, risalente al pomeriggio di sabato e localizzato in Indonesia. Durante una partita amichevole, tra 2 Flo FC e FBI Subang, allo stadio Siliwangi nella città di Bandung, nella regione dell'isola di Giava, è avvenuto un drammatico evento costato la vita al povero Septain Raharja, scomparso a 30 anni.

Una sequenza di immagini divenute rapidamente virali mostra un fulmine che si abbatte sul campo di gioco, centrando in pieno Raharja, il quale si trovava da solo sulla fascia destra della difesa. La partita si stava disputando sotto una pioggia torrenziale, in condizioni meteo estreme e sotto una vera e propria tempesta di lampi. Uno di quei fulmini ha colpito in pieno Raharja, soccorso immediatamente dai presenti e portato in ospedale, ma senza alcuna chance di farcela.

Un suo compagno di squadra racconta che da subito si era capito come le condizioni di Raharja fossero critiche: le ustioni erano gravissime, il colore della sua pelle era già tendente al nero. Viene raccontato che "non si è più alzato, è arrivata anche un'ambulanza per soccorrerlo. Le sue scarpe erano bruciati, la divisa a brandelli, sembrava gli si fosse sciolta la pelle e sul petto c'erano le lesioni della scarica elettrica che lo aveva trapassato". Raharja non è morto subito.

Si tratta del secondo incidente simile in Indonesia in poco tempo, visto che già nel 2023 un giovanissimo fu centrato da una saetta in un torneo Under 23, seppure venne soccorso in tempo e salvato.