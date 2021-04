Durissimo attacco della Bild a Mino Raiola: "Gli sporchi trucchi del consulente di Haaland"

Durissimo attacco del quotidiano tedesco 'Bild' al procuratore Mino Raiola un paio di giorno dopo le dichiarazioni di quest'ultimo a 'Sport1' sul futuro di Haaland: "Il Borussia Dortmund vuole trattenerlo un altro anno, anche se io non sono d'accordo", le parole di Raiola che al giornale tedesco proprio non sono andare giù. "Gli sporchi trucchi del consulente di Haaland", il titolo dell'articolo. "Il BVB - si legge - deve temere una vera e propria battaglia perché il procuratore olandese ha rispetto per il Borussia Dortmund fintanto che il Dortmund rispetta gli interessi del suo protetto Erling Haaland. E questo è esattamente ciò che ora viene messo a dura prova!"

BVB e Haaland infatti non hanno più la stessa linea di pensiero sul futuro: da un lato i gialloneri spingono per tenere l'attaccante norvegese un altro anno e poi cederlo nel 2022 per i soldi della clausola da 75 milioni di euro. Dall'altro lato, Haaland spinge per andare via già questa estate con Raiola e il papà del centravanti che si sono già confrontati con le big di Premier League e con quelle di Liga, ovvero Barcellona e Real Madrid.