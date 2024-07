Guirassy non passa le visite con il Dortmund: il Borussia cerca parere di uno specialista

Il trasferimento di Serhou Guirassy al Borussia Dortmund è a rischio? Il club giallonero ha annunciato nella giornata di mercoledì che durante le visite mediche dell'attaccante guineano è stato riscontrato un problema che necessitava di ulteriori verifiche e test. I medici avrebbero diagnosticato una lesione del legamento collaterale del ginocchio destro, che Guirassy avrebbe subito durante le qualificazioni alla Coppa del Mondo con la Guinea all'inizio di giugno.

Ieri, ai microfoni di Sport Bild, è intervenuto il CEO Hans-Joachim Watzke: "Il trasferimento può saltare? Non sarei così netto con le parole. Solo che non eravamo a conoscenza del problema che ha accusato durante le ultime sfide internazionali. Probabilmente non si è reso conto di quello che era successo", ha detto il dirigente.

"Quando il medico della nostra squadra esegue la visita medica, se c'è un problema al ginocchio è necessario il parere di uno specialista. Tutto il resto è negligenza. Abbiamo convenuto che uno specialista sarebbe stato in grado di fornire una valutazione più dettagliata della gravità dell'infortunio. Al momento tutte le parti vogliono ancora concludere l'affare, ma ovviamente abbiamo bisogno di capirci di più".