Il Bayern Monaco può aprire alla cessione di Lewandowski al Barcellona

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Robert Lewandowski ha da settimane le idee chiare: in estate, vuole lasciare il Bayern Monaco per approdare al Barcellona, a un anno dalla scadenza del contratto coi bavaresi. Finora il club campione di Germania ha messi un muro sul suo addio, anche perché non è riuscito ad arrivare a Vlahovic (andato a gennaio alla Juventus) e ad Haaland (trasferitosi al Manchester City).

Però Lewandowski è irremovibile, anche ai suoi compagni di squadra ha chiarito di voler andare via e anche per evitare una stagione con Lewandowski da separato in casa - riporta Sport.es - la dirigenza bavarese sta iniziando a prendere in considerazione la sua cessione. Ad oggi, la valutazione del cartellino di Lewandowski è di 35-40 milioni di euro.