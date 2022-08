Il Chelsea pagherà 24 milioni per Chukwuemeka, nonostante sia in scadenza tra meno di un anno

Emergono dettagli dell'accordo, appena ufficializzato, tra il Chelsea e l'Aston Villa per Carney Chukwuemeka, 18enne centrocampista in procinto di passare ai Blues e accostato, nelle ultime settimane, anche al Milan. Secondo i colleghi inglesi, il Chelsea avrebbe proposto ai Villans un'offerta da 24 milioni di euro per il classe 2004, nonostante il calciatore avesse il contratto in scadenza tra meno di un anno (giugno 2023)

#AVFC now expected to receive £20m for Carney Chukwuemeka from #CFC

That’s a good deal considering he could leave for next to nothing next summer.



Villa offered him a deal they thought would be too good to turn down, but it wasn’t enough. @TheAthleticUKhttps://t.co/PyHByXb0i4