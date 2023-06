Il Real Madrid a caccia del nuovo Benzema: piace Kane, ma il Tottenham chiede 100 milioni

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Real Madrid è a caccia del nuovo Benzema. Dopo aver ufficializzato l'addio dell'attaccante francese, le merengues si stanno già muovendo per trovare il centravanti del futuro: secondo quanto riportato da As il Tottenham avrebbe già fatto il prezzo per Harry Kane. Per convincere gli Spurs serviranno almeno 100 milioni di euro.