Il talento Olise del Crystal Palace conteso da 4 nazionali: quale sceglierà?

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Michael Akpovie Olise è una delle rivelazioni della Premier League. Il talento classe 2001 del Crystal Palace (che lo ha acquistato in estate dal Reading per oltre 10 milioni) ha già realizzato 4 reti e 8 assist nella sua prima stagione nella massima serie inglese e ha attirato le attenzioni delle big. Ma non solo; il giovane esterno destro d'attacco è conteso anche da ben 4 Nazionali: Inghilterra, Francia, Algeria e Nigeria.

Olise è nato e cresciuto a Londra e quindi potrebbe scegliere i Three Lions come il fratello Richard, stella dell'Academy del Chelsea e terzino destro dell'Under-16 inglese. Suo padre è nigeriano mentre sua madre è nata in Francia (ma ha origini algerine) e questo lo ha portato a vestire la maglia dell'Under-18 dei Bleus (due presenze finora). Insomma, presto potrebbe scatenarsi un vero e proprio duello tra Federazioni per avere a disposizione un giocatore davvero interessante.