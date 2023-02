Isco-Union, i retroscena dell'affare saltato: Gestifute ha cambiato i termini dell'accordo

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

In Germania si continua a discutere della trattativa tra Isco e l'Union Berlino, "esplosa" sul più bello, dopo che il giocatore aveva già effettuato le visite mediche in città. Sport Bild fornisce qualche dettaglio per far luce su quanto accaduto martedì: l'agenzia Gestifute ha ricevuto lunedì la bozza di contratto ed è stata informata che il giocatore non sarebbe stato inserito nella lista per l'Europa League. Lo stesso calciatore ha ricevuto queste informazioni durante la visita medica e a quel punto tutto è precipitato. Gli agenti di Isco avrebbero chiesto più di quanto concordato in precedenza; inizialmente si era raggiunto un accordo per un contratto di un anno e mezzo con uno stipendio lordo di oltre un milione di euro, più un bonus di trasferimento di circa un milione e mezzo con l'inserimento di una clausola valida per il secondo anno. I tedeschi, però, non hanno accettato di pagare un secondo bonus di 1,5 milioni per la seconda stagione, visto che non era stato concordato.