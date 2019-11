Juve, il Dortmund non molla Mandzukic: sfida con lo United per il croato

Non ci sarebbe solo il Manchester United a seguire Mario Mandzukic, attaccante croato classe 1986 in uscita dalla Juventus: stando ad indiscrezioni provenienti dalla Germania, e riportate da Kicker, il giocatore sarebbe un obiettivo di mercato anche del Borussia Dortmund, club che cerca un giocatore di stazza in avanti, in grado di integrarsi con attaccanti come Paco Alcacer e Gotze.