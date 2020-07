Juventus, i bianconeri seguono anche Jovic per il dopo-Higuain

Tra Napoli e Milan spunta... la Juventus. Secondo quanto riporta il portale spagnolo Ok Diario, anche i bianconeri starebbero seguendo con particolare interesse l'evolversi della situazione legata a Luka Jovic, attaccante classe '97 in uscita dal Real Madrid a fine stagione. Paratici - si legge - pensa anche a lui per sostituire Gonzalo Higuain nel 2020-2021 e la pista che porta a Torino andrà quindi monitorata con attenzione.

Il serbo, dopo aver fatto faville negli anni scorsi con Benfica ed Eintracht Francoforte, a Madrid non si è ambientato ed è finito presto ai margini del progetto tattico di Zidane.