Keane stronca Zirkzee e Hojlund: "I due attaccanti non sono abbastanza bravi per lo United"

Il grande ex del Manchester United, Roy Keane, ha rilasciato una intervista a Sky Sport DE per parlare del Manchester United, che nemmeno nel derby contro il Manchester City è riuscito a dare una scossa alla propria desolante stagione (il match dell'Old Trafford è finito 0-0).

Ecco il suo pensiero: "So che lo United ha battuto Leicester e Real Sociedad, ma se guardi le ultime partite pensi: non è abbastanza, non è abbastanza buono ciò che vediamo. I due attaccanti che hanno nel club non sono abbastanza bravi per il Manchester Utd, ma ci sono altri giocatori in squadra. Ci sono giocatori di fascia, difensori che possono segnare gol, ci sono calci piazzati".

Poi una stoccata alla fase difensiva: "Guardate il gol che hanno concesso a Forest l'altro giorno. C'è un giocatore avversario che corre per 70 o 80 metri. Sì, puoi dire che è una grande corsa ed un grande gol, ma qualcuno deve contrastarlo. Questo impulso deve venire dal manager e dallo staff, dai leader certi che hanno nello spogliatoio. Non sto dicendo che devono essere tutti così, ma hanno giocatori esperti lì. Maguire, Casemiro, Fernandes, riescono a tenere sotto controllo questi giocatori? Ole Gunnar Solskjaer una volta corse per 70-80 metri per inseguire qualcuno e fu espulso".

Poi conclude: "Vedo la squadra dello United oggi: applaudono tutti e vengono intervistati e dicono, 'il pareggio non è poi così male'. Un pareggio non ti porta da nessuna parte in fretta! È successo lo stesso contro l'Arsenal qualche settimana fa. Vorrei essere smentito e vedere che lo United è tra le prime cinque o sei squadre la prossima stagione e rimanderei tutto indietro, ma non ci riesco".