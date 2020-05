L'Arsenal cerca di insidiare il Milan: i Gunners cambiano in attacco e puntano Luka Jovic

L'Arsenal si è inserito nella corsa a Luka Jovic. Il tabloid britannico The Sun spiega infatti che la formazione di Mikel Arteta sarebbe pronta a cambiare molto in attacco, a partire da un possibile addio di Pierre-Emerick Aubameyang. E davanti tra i nomi più caldi ci sarebbe quello del serbo del Real Madrid che in Italia piace anche al Milan.